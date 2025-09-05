Путин встретился с губернатором Приморья Кожемяко

Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

Путин принял губернатора региона во Владивостоке по окончании пленарного заседания ВЭФ, передает РИА «Новости».

В конце августа президент проводил встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, в ходе встречи глава государства обратил внимание руководителя региона на снижение объемов строительства и производства сельхозпродукции в области.

До этого Путин встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным.