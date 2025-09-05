Захарова рассказала о вежливом ответе Путина на требования Киева

Президент России Владимир Путин выбрал вежливый ответ на требования Киева.

Об этом написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Владимир Владимирович вместо "совсем о….ли" использовал словосочетание "избыточные запросы"», — написала она.

Ранее президент России назвал лучшее место для переговоров. В качестве переговорной площадки он предложил столицу Российской Федерации — Москву.

Путин тремя словами описал будущий мир

Он также отметил свою готовность к прямым контактам с украинским лидером Владимиром Зеленским.