Гарантии безопасности Зеленскому: главное из заявлений Путина по Украине на ВЭФ

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о том, что считает Москву лучшим местом для встречи с Владимиром Зеленским, подчеркнув, что готов дать ему стопроцентную гарантию безопасности. Главное из заявлений главы государства по Украине, в материале «Рамблера».

Напомним, что 3 сентября президент России Владимир Путин на итоговой конференции в Пекине сообщил о том, что согласен лично встретиться с Владимиром Зеленским и пригласил его в Москву.

«В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица Российской Федерации, город-герой Москва», — заявил сегодня президент на пленарном заседании ВЭФ.

При этом он подчеркнул, что Россия готова дать гарантии безопасности Зеленскому и киевским представителям, если они решат приехать в российскую столицу, пишет ТАСС.

Ключевые вопросы и вступление Украины в НАТО

Российский лидер однако усомнился в том, что в Киеве будет политическая воля договориться о мирном урегулировании кризиса, сообщает РИА Новости.

«Договориться с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь», — заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что Россию совершенно не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.

«К власти пришли силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает. Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются», - пояснил президент на пленарном заседании ВЭФ.

Гарантии безопасности

Гарантии безопасности должны быть как для России, так и для Украины, и Москва будет их уважать и в полном объеме соблюдать мирные договоренности, когда они будут достигнуты, заверил глава государства.

«Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — подчеркнул он.

При этом Владимир Путин констатировал, что в настоящее время обсуждений с Россией подобных договоренностей не было, сообщает РБК.

Также российский лидер обратил внимание на то, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины, и не видит смысла в размещении их там после заключения мирного соглашения.

«Что касается возможных контингентов воинских на Украине… Если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и все. Потому что, если эти договоренности будут достигнуты, никто не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме», — заявил Путин.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что Лондон и Париж, а также «некоторые другие союзники» предложили разместить военный контингент «в ключевых местах» вдали от зоны боевых действий на Украине. Эти силы, по его словам, могли бы проводить совместные операции и «демонстрировать солидарность» европейских стран с Украиной.