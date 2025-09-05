Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме признался, что временами спорит с ответственными за строительство самолетов для Дальнего Востока работниками.

«Не буду скрывать, мы иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответработниками. И они должны будут ускорить эту работу, реализацию этих планов (по строительству самолетов)», – цитирует Путина ТАСС.

По его словам, существуют планы строительства, и есть конкретные модели воздушных судов, и эти суда подняты в воздух и уже летают.

«Мне их показывали», – сказал президент.

Российское руководство примет все меры, чтобы ускорить этот процесс.

Также глава государства отметил, что сеть дальневосточных авиалиний ранее была развитой.

«К сожалению, после того, как в советское время здесь достаточно была неплохая сеть налажена на местных авиалиниях, она была утрачена в 90-е годы, и в начале 2000-х также внимания не особо уделялось этому», – указал он.

Кроме того, Путин заявил, что строительство российских самолетов проводится, но эту работу необходимо ускорять.

До этого Ростех сообщил, что в Комсомольске-на-Амуре успешно прошли летные испытания серийного самолета SJ-100, построенного с применением отечественных технологий.