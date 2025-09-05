Путин заявил об уничтожении судебной системы на Украине

Российский президент Владимир Путин считает, что отсутствие работающей судебной системы на Украине делает невозможными любые серьезные переговоры с Киевом.

Как заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, судебная система на Украине фактически уничтожена, что противоречит демократическим принципам, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Понятно, что там (на Украине ) дело дошло до уничтожения судебной системы как таковой. Это еще один яркий признак «демократичности» сегодняшней украинской власти».

Путин выразил мнение, что отсутствие независимого суда делает невозможным переговоры по ключевым вопросам с Киевом. По его словам, Конституционный суд Украины фактически не работает: после того как суд уклонился от рассмотрения вопросов легитимности нынешней власти, глава государства приказал не пускать председателя Конституционного суда на рабочее место.

Президент России напомнил, что председатель Верховного суда Украины находится в тюрьме по обвинению в коррупции. Путин отметил, что коррупция в украинской системе распространена, однако ему неясно, почему именно председатель Верховного суда оказался за решеткой.

