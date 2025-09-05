Путин: по ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно

Договоренностей по ключевым вопросам с Владимиром Зеленским в настоящее время невозможно будет достичь.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам [с Зеленским]. <…> Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам: даже если будет политическая воля - в чем я сомневаюсь - есть юридико-технические трудности", - отметил российский лидер.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Китай Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече. Зеленский отказался от предложения президента России, уточнив, что о "приглашении" ему сообщили "американские партнеры".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.