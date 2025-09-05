Гарантии безопасности должны быть выработаны как для России, так и для Украины, российская сторона будет их уважать.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Если эти договоренности будут достигнуты, Россия — пусть никто не сомневается — их будет исполнять в полном объеме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», — сказал он.

Также глава российского государства заявил, что Россия будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».