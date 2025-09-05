Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве
Если власти Украины хотят переговоров, пусть приезжают в Москву, им будут предоставлены полные гарантии безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
Отвечая на вопрос о возможности прямой встречи с Владимиром Зеленским, он сказал: "Мы готовы к переговорам".
"Пожалуйста, приезжайте. Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия - 100-процентная", - заявил президент РФ.
При этом Путин считает избыточными требования Украины провести встречу в верхах в другой стране.
Путин озвучил позицию России по иностранным войскам на Украине
Ранее, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, Путин пригласил Зеленского приехать для переговоров в Россию, если тот действительно настроен на переговоры.