Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве

Если власти Украины хотят переговоров, пусть приезжают в Москву, им будут предоставлены полные гарантии безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

Отвечая на вопрос о возможности прямой встречи с Владимиром Зеленским, он сказал: "Мы готовы к переговорам".

"Пожалуйста, приезжайте. Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия - 100-процентная", - заявил президент РФ.

При этом Путин считает избыточными требования Украины провести встречу в верхах в другой стране.

Путин озвучил позицию России по иностранным войскам на Украине

"Если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица РФ, город-герой Москва", - считает он.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, Путин пригласил Зеленского приехать для переговоров в Россию, если тот действительно настроен на переговоры.