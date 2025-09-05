Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

В то же время российский лидер отметил, что Москва готова к контактам с Киевом, однако не видит в этом смысла. По словам Путина, Россия обеспечит безопасность встречи с Украиной в Москве.

Глава государства также отметил, что гарантии безопасности должны быть и для Москвы, и для Киева, передает РИА Новости.

Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

Ранее сообщалось, что Украина не принимает предложение президента России провести встречу с главой киевского режима в Москве.