Путин назвал лучшее место для переговоров с Украиной

Лучшее место для переговоров с Украиной по урегулированию конфликта — это Москва, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — сказал Путин.

Ранее президент России пригласил Владимира Зеленского в Москву для встречи по просьбе американского президента Дональда Трампа. Беседа на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена и вести к позитивным результатам, подчеркнул он. В ответ на это глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что встреча двух стран может состояться в Австрии, Ватикане, Швейцарии, Турции и в государствах Персидского залива.