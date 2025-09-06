Кремль анонсировал прямую линию Путина

Президент России Владимир Путин до конца текущего года проведет традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией. Об этом в интервью ТАСС сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

© Лента.ру

С 2001 года прямая линия с Путиным как самостоятельное мероприятие прошло 18 раз. Еще трижды ее совмещали с большой пресс-конференцией.

Путин: Украина может обеспечивать свою безопасность, но не за счет России

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что формат прямой линии «неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность».