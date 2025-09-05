Песков высказался о сроках оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено в этом году.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Пока нет точных сроков», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о послании Путина парламенту.

Согласно Конституции, глава государства должен обращаться к парламенту ежегодно. Последний раз глава государства оглашал послание парламенту в феврале 2024 года. Мероприятие прошло в Гостином дворе и стало рекордным по длительности — его продолжительность составила 2 часа 6 минут.