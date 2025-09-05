Модератор пленарной сессии заявила о сложности в спорах с Путиным

Спорить с президентом России Владимиром Путиным сложно, однако модератор пленарной сессии Мария Рыбакова заявила, что попробует это сделать. Ее слова приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Очень хочется рассчитывать, что это будет дискуссия, но пока я не уверена, что получится, потому что с Владимиром Владимировичем спорить сложно. Но я, по крайней мере, попробую», — заявила она.

5 сентября Путин выступает на Восточном экономическом форуме.