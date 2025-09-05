Путин призвал слушать специалистов, а не мнения "в интернете"

Среди экономистов из интернета «верить никому нельзя», нужно обращаться к мнению специалистов, считает президент России Владимир Путин.

«Вы знаете, я уже отвечал на вопросы подобного рода: верить никому нельзя. Нужно исходить из собственного опыта, обращаться к мнению не просто тех людей, которые с удовольствием сидят в интернете и высказывают свою точку зрения, а обращаться к мнению специалистов», — сказал глава государства.

Сейчас российские финансовые власти, правительство и Центральный банк ведут себя профессионально, считает Владимир Путин.