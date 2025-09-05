Путин назвал приоритет России на текущее столетие

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) назвал приоритет России на текущее столетие. По его словам, таковым обозначено развитие Дальнего Востока и Сибири, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

Роль Дальнего Востока нужно наращивать и в рамках российской экономки, и в системе международных связей, подчеркнул российский лидер.

Песков выступил против обеспечений гарантий безопасности Украине Западом

Он отметил, что усилия по развитию Дальнего Востока дают ожидаемый результат, регион опережает общероссийские темпы развития по многим показателям.