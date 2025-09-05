В Кремле назвали угрозой возможное появление солдат НАТО на Украине

В этом случае всё вернётся назад к причинам конфликта, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На Восточном экономическом форуме он отметил, что возможное размещение иностранных военных на Украине не приблизит разрешение ситуации, подчеркнув, что Россия сделает всё возможное для обеспечения собственной безопасности. Песков также выразил мнение, что Европа продолжает пытаться сделать из Украины центр всего антироссийского.