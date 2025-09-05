Песков сделал заявление об отношениях России и США

Процесс нормализации отношений Москвы и Вашингтона идёт медленно, заявил в студии «Известий» на ВЭФ-2025 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости

«Это будет процесс растянутый по времени», — уточнил он.

По мнению Пескова, на связь двух стран оказали влияние «старания» предыдущей администрации президента США Джо Байдена.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп после разговора с европейскими лидерами разместил фото с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Через некоторое время он заявил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшем будущем.

Песков позже отметил, что для разговора двух лидеров пока нет никаких наработок. При этом он подчеркнул, что такой разговор может быть организован очень быстро.