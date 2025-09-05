Путин рассказал о своих планах после участия в ВЭФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что после окончания участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) он посетит другой город.

Об этом он заявил на пленарном заседании форума, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

«Вот сейчас перемещусь в другой город России, будем заниматься двигателестроением», — рассказал глава государства.

ВЭФ проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Его главная тема — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Путин принял участие в пленарном заседании форума, где затронул экономические вопросы и тему конфликта на Украине.

До Владивостока Путин был с визитом в Китае, где посетил военный парад в Пекине в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.