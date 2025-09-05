Захарова: заявление Стубба о победе над СССР показали, что он слетел с катушек

Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что его страна одержала победу над СССР в 1944 году, показало, что он "слетел с катушек". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает ТАСС.

"Я даже не знаю, какой подобрать дипломатический термин к выражению "слетел с катушек". Те заявления, которые делаются руководством этих стран, особенно Финляндии, по-другому описать очень сложно. Хоть я вынуждена сказать, что они просто малоадекватны. Когда президент Стубб объявляет о том, что они победили в 1944 году то ли нашу страну, то ли вообще всех победили, это же неадекватность", - сказала дипломат.

Она также обратила внимание, что Россия и Финляндия являются соседями. Вместе с тем она подчеркнула, что слова финского лидера демонстрируют его агрессивное желание милитаризации региона. 2 сентября Стубб в интервью изданию The Economist заявил, что Финляндия "победила" в войне с Советским Союзом в 1944 году, поскольку смогла сохранить свою независимость.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Стубба, отметил, что лидер Финляндии дал президенту Украины Владимиру Зеленскому подсказку для дальнейших действий.