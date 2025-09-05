Захарова: слова Стубба о победе над СССР показали, что он "слетел с катушек"

Слова президента Финляндии Александра Стубба о победе Финляндии над СССР в 1944 году показали, что он "слетел с катушек" и хочет милитаризовать регион. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я даже не знаю, какой подобрать дипломатический термин к выражению "слетел с катушек". Те заявления, которые делаются руководством этих стран, особенно Финляндии, по-другому описать очень сложно. Хоть я вынуждена сказать, что они просто малоадекватны. Когда президент Стубб объявляет о том, что они победили в 1944 году то ли нашу страну, то ли вообще всех победили, это же неадекватность", - сказала дипломат на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Она отметила, что Финляндия соседствует с Россией. "Приграничная наша история с совместными семьями и так далее значительна. И вы представляете, когда к власти в этих странах приходят такие люди с таким сознанием. Понятно, что мы их поправляем, но надо понимать, что это такое, - продолжила Захарова. - Это крайняя степень агрессивного желания милитаризации этого региона".

Ранее Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, в интервью изданию Economist заявил, что Финляндия якобы победила в 1944 году в войне с Советским Союзом, поскольку сохранила независимость.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован позднее на ресурсах ТАСС.