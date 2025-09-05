Песков выступил против обеспечений гарантий безопасности Украине Западом

Западные страны и их военнослужащие не могут обеспечивать гарантии безопасности Украине, такой вариант не устроит Россию. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

«Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну», — заявил чиновник.

Ранее Песков призвал предоставить гарантии безопасности и Украине, и России.