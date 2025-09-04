В Госдуме прокомментировали приглашение Зеленского в Москву

Приглашение приехать в Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта является своего рода тестом, который покажет, действительно ли Владимир Зеленский желает заключить мир, рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 3 сентября, президент России Владимир Путин на итоговой конференции в Пекине пригласил украинского лидера в Москву.

В МИД Украины ответили, что этот вариант «неприемлем». Дипломаты пояснили, что Зеленский готов провести переговоры в Ватикане, Австрии, Турции, Швейцарии, трех странах Персидского залива.

«Если Зеленский действительно хочет мира, то ему должно быть безразлично, где проводить переговоры о заключении мирного соглашения. Так что приглашение в Москву станет для него тестом на способность к миру», — пояснил Белик.

В том же случае, заметил депутат, если украинскому лидеру нужен PR и очередной скандал для повышения рейтинга, то он будет искать «страны, в которых ему позволят вести себя таким образом».

Парламентарий уточнил, что в настоящее время мяч в вопросе прекращения конфликта находится на стороне Украины и зависит от политической смелости властей республики.

Зеленский дерзко ответил на приглашение Путина в Москву

По его словам, Путин «очень коротко, емко и содержательно объяснил условия мирного соглашения».

«Если Зеленский надеется, что его мнение кто-то собирается учитывать о месте проведения переговоров, то это его глубокое заблуждение», — констатировал Белик.

Ранее эксперты заметили, что для украинского лидера поездка в Москву практически равноценна капитуляции и признанию победы России в противостоянии.