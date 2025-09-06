Песков рассказал, будет ли Путин отдыхать после поездки в Китай и на ВЭФ

График президента Владимира Путина не предполагает отдыха после долгой поездки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, рабочая программа российского лидера расписана на следующую неделю.

В частности, планируется участие Владимира Путина в онлайн-саммите БРИКС 8 сентября. Кроме того, будут другие внутренние мероприятия и встречи.

Президент России прибыл в КНР 31 августа для участия в саммите ШОС в Тяньцзине. В ходе этой поездки он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и другими мировыми лидерами.

Кроме того, 3 сентября Владимир Путин посетил военный парад в Пекине в честь 80-летия победы во Второй мировой войне. До этого российский лидер приезжал в Китай в мае 2024 года.

После Пекина Путин полетел во Владивосток на Восточный экономический форум. На пленарном заседании говорил об экономике, потенциале Дальнего Востока, конфликте и мирном урегулировании на Украине.

Вечером 5 сентября глава государства прибыл в Самару. Там он посетил предприятие «ОДК-Кузнецов» и провел совещание по двигателестроению.