В МИД посетовали на невозможность научить генсека НАТО азам вежливости

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте бесполезно учить азам вежливости.

Заявление посольства России в Бельгии опубликовано в официальном МИД России.

«Обратили внимание на очередные хамские выпады Генсека НАТО Марка Рютте в адрес российского руководства (...) Пытаться учить азам вежливости и дипломатии деятелей уровня М.Рютте бесполезно. Не будем метать бисер...» — говорится в заявлении.

В дипмиссии уточнили, что Рютте «договорился» до того, что сравнил президента России Владимира Путина с губернатором Техаса. Также в посольстве напомнили, что генсек Североатлантического альянса ранее уже пытался оскорбить министра иностранных дел России Сергея Лаврова, призывая «не уделять слишком много внимания» его словам.

Ранее Рютте заявил, что Россия не имеет права голоса в вопросе размещения иностранного контингента на территории Украины. По его словам, Украина является суверенным государством, поэтому Москва не имеет к этому никакого отношения.