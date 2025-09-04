Путин оценил проведение саммита ШОС в КНР

Путин высоко оценил проведение саммита ШОС в КНР
Президент РФ Владимир Путин назвал блестящим проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в городе Тяньцзине в КНР с 31 августа по 1 сентября. Об этом пишет РИА Новости.
В четверг, 4 сентября, глава государства на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) провел встречу с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном. Во время беседы российский лидер попросил его передать слова благодарности председателю КНР Си Цзиньпину за организацию саммита ШОС и теплый прием.
1 сентября Си Цзиньпин на саммите ШОС выдвинул инициативу о создании более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также формировании сообщества с единой судьбой человечества. Впоследствии президент РФ заявил, что Москва поддерживает данную инициативу и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений.