Путин оценил проведение саммита ШОС

Президент России Владимир Путин назвал блестящим проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства в четверг, 4 сентября, провел на полях Восточного экономического форума встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

Российский лидер попросил Ли Хунчжуна передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности председателю КНР за теплый прием и организацию работы в Китае.

«Поздравить еще раз Китай с блестящим проведением ШОС, с теми инициативами, которые были выдвинуты председателем КНР. Они все, я уже сказал об этом, являются масштабными и своевременными», — заметил Путин.

Ранее глава государства сообщил на итоговой конференции в Пекине, что результаты его длительного визита в КНР позитивны.

Президент уточнил, что рассматриваемые на саммите ШОС документы были одобрены и приняты всеми участниками.