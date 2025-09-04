Путин оценил проведение саммита ШОС
Президент России Владимир Путин назвал блестящим проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом пишет РИА Новости.
Глава государства в четверг, 4 сентября, провел на полях Восточного экономического форума встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.
Российский лидер попросил Ли Хунчжуна передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности председателю КНР за теплый прием и организацию работы в Китае.
Ранее глава государства сообщил на итоговой конференции в Пекине, что результаты его длительного визита в КНР позитивны.
Президент уточнил, что рассматриваемые на саммите ШОС документы были одобрены и приняты всеми участниками.