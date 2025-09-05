Путин назвал отмену виз в Китай для россиян неожиданной и приятной новостью

Президент Владимир Путин рассказал, что решение китайской стороны об отмене виз для россиян стало для него неожиданным и приятным.

Как заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, решение Китая об отмене виз для россиян стало неожиданным и приятным сюрпризом, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Решение политического руководства Китая о безвизовом въезде граждан РФ на территорию КНР для нас было неожиданным. Мы об этом раньше ничего не знали, но тем более было это приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим».

Путин уверен, что введение безвизового режима приведет к резкому увеличению числа взаимных поездок, поможет развитию бизнеса и сближению двух стран. Президент добавил, что это открывает новые возможности для граждан России и Китая.

Глава государства также сообщил, что обе страны продолжают совместную работу над совершенствованием системы взаимных расчетов. По его словам, в настоящее время этим занимаются банки самого высокого уровня, но система требует дальнейшей доработки. Путин отметил, что не готов комментировать детали, чтобы не осложнять принятие будущих решений.

Кроме того, лидеры двух стран стремятся упростить туристам оплату товаров и услуг картами на фоне санкций. Как пояснил президент, существует возможность использования российских и китайских платежных систем, а также карт третьих стран. Путин подчеркнул важность объединения различных инструментов для удобства путешественников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс прогнозировал рост турпотока в Китай на 40%. Китай объявил о пробном безвизовом режиме для россиян. Спрос на авиабилеты в Китай вырос после упрощения въезда.