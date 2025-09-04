Путин рассказал об ответных мерах на решение КНР о безвизовом режиме

Россия введет безвизовый режим для граждан КНР, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

«Безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально. Мы сделаем то же самое», — отметил Путин.

Глава государства заметил, что решение о безвизовом режиме для россиян будет способствовать развитию бизнеса.