Глава Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с Рамблером прокомментировал опасения президента Финляндии Александра Стубба о том, что Запад может проиграть странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее Стубб заявил, что Запад может проиграть странам ШОС, если не будет более эффективно взаимодействовать с Глобальным Югом. Финский лидер считает, что действия ШОС и взаимодействие стран в рамках этого объединения — «попытка подорвать единство» Глобального Запада. В этой связи он призвал Евросоюз и США «вести более тесное сотрудничество или достойную внешнюю политику, особенно с Глобальным Югом, такими странами, как Индия». По словам политика, если этого не делать, Глобальный Запад «проиграет эту игру».

Александр Стубб – это грамотный атлантист. Он достаточно циничен для политика, и у него отсутствует рефлексия. И в этом смысле он достаточно эффективен. Именно поэтому коллективная Европа (или «коалиция желающих») пытается подружить его с Дональдом Трампом. Им нужен человек, который смог бы оказывать влияние на президента США. И здесь Стубб сделал заявление, которое отражает трезвость его ума. Действительно, Европейский союз в последнее время под влиянием антироссийских нарративов, мягко говоря, перестал понимать Москву, а за одно и Глобальный Юг. ЕС стал разговаривать с Глобальным Югом через «колониальную губу». В результате состоялся саммит ШОС, где коллективному Западу дали ясно понять, что с Глобальным Югом ему не помути. Мол, если хотите делать «райский сад» - делайте его самостоятельно, без нас. И, полагаю, Стубб уловил эту тревожную нотку, уловил тревожные изменения в нынешнем статусе, после чего поспешил проинформировать об этом коллег по коллективному Западу. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

Вместе с тем эксперт назвал маловероятным сценарий, при котором опасения Стубба будут услышаны его партнерами.

«Это связано с тем, что антироссийская шлея уже попала под хвост - достаточно послушать [канцлера ФРГ Фридриха] Мерца, [главу евродипломатии Каю] Каллас или [президента Франции Эммануэля] Макрона. При этом в Европе еще остались осторожные политики, такие как [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан или [премьер-министром Словакии Роберт] Фицо, и они продолжат проводить свою политику», - заявил Мухин.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила жалобы Стубба на саммит ШОС болью от утраты суверенитета.