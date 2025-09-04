Москалькова: диалог о возвращении курян из Сум продолжается

Дата возвращения курских жителей из Сум не определена, диалог о возвращении продолжается. Об этом сообщила журналистам омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

"К сожалению, дата не определена, и диалог по возвращению [курян] тоже пока еще не завершен. Конечно, эти люди должны быть возвращены. Другого мы не ожидаем, потому что по нормам международного права, Женевской конвенции, гражданские люди, вывезенные из зоны боевых действий, должны быть возвращены родным и близким на родину", - ответила она на вопрос ТАСС.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 23 жителя региона находятся на территории Украины, в Сумской области.