Премьеру Чечни Даудову присвоили звание генерал-лейтенанта

Президент РФ Владимир Путин присвоил воинское звание генерал-лейтенанта председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Рамзан Кадыров.

"Президент РФ своим указом присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату, председателю правительства Чеченской Республики Магомеду Даудову. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремленной службы на благо Отечества. Магомед Хожахмедович прошел большой и сложный путь, оставаясь верным заветам первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", - написал глава региона.

По его словам, Даудов не раз проявлял мужество и решительность в борьбе с международным терроризмом для укрепления безопасности республики и страны в целом.