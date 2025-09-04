Мария Захарова объяснила свою популярность в Китае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила причину своей популярности в Китае, процитировав слова высокопоставленного китайского чиновника. По ее словам, во время частной беседы он отметил: «Знаете, вы в Китае очень популярны». Об этом сообщает ИА Регнум.

На эту фразу Захарова предположила, не связана ли популярность с ее частой критикой США. Чиновник дал иной ответ.

«Он на меня загадочно посмотрел и сказал: «Ничего подобного. Потому что вы красивая»», - процитировала его Захарова.

В тот же день представитель МИД РФ также прокомментировала другие международные вопросы. Она высмеяла жалобы президента Финляндии Александра Стубба на саммит ШОС, заявив, что он «испытывает боль от утраты суверенитета собственной страной».

До этого Захарова резко ответила на призывы канцлера ФРГ Фридриха Мерца «экономически истощить Россию», написав в своем Telegram-канале: «Истощилка не выросла, herr (нем. господин. — Прим. ред.) Мерц».

