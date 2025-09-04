В Госдуме пообещали найти управу на сбежавших из РФ артистов

Минюст и Роскомнадзор внимательно следят за высказываниями уехавших из России звезд шоу-бизнеса и «неприкасаемых у нас нет». Об этом заявил эфире программы «Мы в курсе» депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов.

Андрей Свинцов, отвечая на вопрос ведущей о том, почему часть звезд, допускающих антироссийские заявления, не признаны иноагентами, отметил, что «оценку каждому такому высказыванию и каждому такому деятелю» должен давать Минюст.

«Если в этих высказываниях Минюст усмотрит нарушение действующего федерального закона, то, конечно, эти граждане будут добавлены в список, ну, как минимум инагентов, а как максимум, если будет доказано, что они финансируют террористов или каким-то образом способствуют этим террористическим организациям, то они могут быть признаны экстремистами», - пояснил он.

Парламентарий напомнил о том, что ряд блогеров, «скрывшихся за границей», уже был задержан при въезде в Россию.

«Не значит, что те люди, которые сегодня поливают грязью нашу страну, они будут всю оставшуюся жизнь в безопасности (…) У нас неприкасаемых нет», - констатировал Андрей Свинцов.

Напомним, что после начала спецоперации Россию покинула певица Алла Пугачева. В октябре того же года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами». На днях же артистка похвалила украинского рок-музыканта Святослава Вакарчука, который известен своей поддержкой Вооруженных сил Украины и антироссийской позицией.

Резкими высказываниями и поддержкой Украины отметилась и уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова. В частности, она негативно высказалась о своем звании народной артистки РФ, назвав его «бредятиной и советским пережитком».