Сенатор объяснил, почему Трамп уважает Путина

Замглавы комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент США Дональд Трамп уважает главу России Владимира Путина за «четкость». Об этом сообщает NEWS.ru.

Сенатор назвал Трампа «немного экстравагантным» политиком, который допускает высказывания, от которых затем отказывается. Джабаров считает, что на заявления Трампа стоит реагировать спокойнее.

«Мы уверены в себе. Позиция России всегда четкая, кстати, за это Трамп и уважает нашего президента», - подчеркнул сенатор.

Джабаров отметил, что Путин «никогда не скатывается до взаимных обвинений» и не делает «неясных высказываний».

Ранее Трамп заявил, что США примут меры, если не будут удовлетворены шагами России по украинскому урегулированию. Трамп отметил, что Путин знает его позицию и «примет то или иное решение». В зависимости от этого решения США будут «довольны или недовольны».