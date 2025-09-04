В словах Путина об Украине увидели сигнал для Запада

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в КНР, послал сигнал для Запада. Об этом пишет западное издание Advance.

В ходе выступления Путин заявил, что видит «свет в конце тоннеля» по украинскому урегулированию, обратило внимание издание. Отмечается, что таким образом глава государства показал, что канал с Белым домом открылся, и шанс на политическое прекращении конфликта на Украине есть.

Названы главные цели Зеленского на возможной встрече с Путиным

Вместе с тем российский лидер указал, что украинские оборонные возможности значительно ограничены.