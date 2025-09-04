МИД РФ заявил о высылке сотрудника посольства Эстонии

Россия в качестве ответной меры объявила о высылке сотрудника посольства Эстонии в Москве. Об этом сообщает сайт МИД РФ.

Как уточняется в сообщении ведомства, в МИД был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги. Главе эстонской дипмиссии был выражен решительный протест в связи с объявлением персоной нон грата дипломата российского посольства в Таллине.

"До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа", – говорится в сообщении.

МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата из республики 13 августа. Поверенного в делах вызвали для вручения ноты об объявлении первого секретаря аппарата посольства России персоной нон грата. По версии ведомства, дипломат участвовал "в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии".

После этого эстонское ведомство призвало граждан страны отказаться от любых поездок в Россию. Министерство также рекомендовало как можно скорее вернуться в Эстонию.