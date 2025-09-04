В России ответили на слова Зеленского о способных долететь до Парижа ракетах

У России давно есть ракеты, способные пролетать 5 тысяч километров и более, поэтому президент Владимир Зеленский своим заявлением показал свою полнейшую военную безграмотность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее Зеленский заявил, что скоро у России появится много ракет дальностью пять тысяч километров, способных достичь Парижа. По его словам, в этом контексте оружие, которое использует Россия сегодня, не так уж отличается от ядерных носителей.

Депутат указал, что Россия обладает ракетами с высокой дальностью не одно десятилетие, начиная с 1960-х годов. Таким образом, Зеленский показывает, что слабо разбирается в вооружении, но придумывает «страшилки» в первую очередь для Парижа, надеясь на такую же некомпетентность президента Франции Эммануэля Макрона, добавил он.

«Комментировать это с военной точки зрения очень тяжело. Потому что Вооруженные силы России могут достать кого угодно в любой точке земного шара. Вот он демонстрирует полнейшую безграмотность, как Верховный главнокомандующий своей страны. Как и во всем остальном», — сказал Колесник.

В мае портал «Царьград» перечислил российские ракеты, способные при необходимости долететь до ключевых центров Европы. В частности, в арсенале Вооруженных сил России есть сверхточные крылатые ракеты большой дальности X-555, которые могут поразить цели в Варшаве, Берлине, Праге и Риме. Кроме того, армия располагает крылатыми ракетами «Калибр», X-101 и X-55CM — первые две способны ударить по Брюсселю и Парижу, а последняя, по данным издания, может «разбомбить Лондон».