Россия готова работать над вопросом обеспечения гарантий безопасности Украине. Но при условии, что страна будет неядерной, нейтральной и не входящей ни в какой военный блок, заявили в МИД России.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в интервью журналу "Новые регионы России", Москва заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, в том числе политико-дипломатическим путем. Поэтому она инициирует возобновление прямых российско-украинских переговоров.

Однако в МИД с сожалением констатируют, что у Киева и его евроспонсоров отсутствует желание искать мирные развязки кризиса. Недавние заявления киевского руководства свидетельствуют о попытке нивелировать договоренности, достигнутые президентами России и США в результате переговоров на Аляске. Режим Зеленского в очередной раз отверг необходимость устранения первопричин конфликта. В МИД подчеркнули: без этого фундамента невозможно реализовывать все остальные договоренности.