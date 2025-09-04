Россия вернет переданную Украине прибыль от российских активов в «натуральной форме» — территорией и имуществом на ней. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что Лондон направил Киеву 1,3 млрд долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России.

«Это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине», — заявил Медведев.

Он отметил, что в судебном порядке «по понятным причинам» средства не взыскать, из-за чего у России остается лишь один способ возврата ценностей.

«Вернуть захваченное в натуральной форме. То есть «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом, расположенным на ней. (Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши)», — заявил зампред Совбеза РФ.

Украина получила более 1 миллиарда долларов от замороженных активов РФ

Медведев добавил, что всякий незаконный захват арестованных российских активов или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории для России. Кроме того, он не исключил изъятие ценностей Великобритании, которых достаточно в разных местах, в том числе и в РФ.