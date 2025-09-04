Вице-премьер рассказал о ситуации с задержанием россиян в Азербайджане

Россия надеется, что 13 российских граждан, задержанных в Азербайджане, скоро окажутся на родине. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

Также российской руководство рассчитывает на то, что руководство Азербайджана с пониманием отнесется к тому, чтобы этих людей отпустить домой, добавил Оверчук.

1 июля в столице Азербайджана Баку задержали и отправили под арест нескольких россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для России и Азербайджана чрезвычайно важны отношения дружбы, но есть те, кто хочет их испортить, и они должны хорошо об этом подумать.