Захарова: РФ один раз спасла немцев, теперь, чтобы не исчезнуть, они должны сами

Россия уже однажды спасла Германию. Теперь немецкий народ должен пробудиться и спасти себя самостоятельно, ситуация в стране сравнима с выдернутой чекой самоуничтожения. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что однажды немецкий корреспондент спросил ее, когда Россия разбудит немцев, сделает так, чтобы они очнулись.

"Я сказала: "Вы знаете, я долго и много об этом думаю, но удивительно, что вы задали этот вопрос. Мы один раз уже - наши предки, наши деды, прадеды, отцы, - они один раз уже немцев разбудили и спасли от самих себя", - отметила Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Как указала официальный представитель МИД РФ, "если сейчас нацизм в Германии опять поселится в умах и головах и ему дадут право на рост, ни о каком благополучии Германии - ни о том, что она будет передовой державой, а вообще о благополучии Германии - и вообще о будущем немецкого народа, германского народа говорить не приходится".

"Это вещь, которая является выдернутой чекой самоуничтожения", - добавила Захарова.

По словам дипломата, "в состоянии анабиоза немцы, к сожалению, пропустили признаки надвигающейся смертельной болезни в виде нацизма, и один раз ценой собственной жизни наш народ спас Германию от вот этой бациллы".

"Второй раз это нужно сделать самим, потому что так либо нации и народы выходят на новый уровень, новый виток своего развития - не хуже, не лучше, просто на новый, - либо исчезают", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "антифашизм, который начался в Германии и с приходом Гитлера, и со Второй мировой войны, он стал тем рецептом, тем выходом, который позволил Германии в будущем выйти на новый виток развития". По ее мнению, "не захват территории, не уничтожение других людей принесли благополучие Германии, а освобождение от нацизма - вот это обеспечило Германии ее процветание во второй половине XX века", и "несмотря на то, что она была повержена, она возродилась".

"Как-то, знаете, обычно жалость испытываешь, сочувствие. У меня есть в отношении граждан, обывателей и в Германии, и в Италии, и в других странах европейских, и во Франции, кстати говоря, которые понимают, которые приезжают в Россию, которые даже на форуме подходят и выражают поддержку, просят что-нибудь сделать, чтобы их страны не вошли в пике саморазрушения", - отметила дипломат.

О ВЭФ

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.