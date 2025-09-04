Путин начал работу на ВЭФ с посещения филиала Национального центра "Россия"

Президент РФ Владимир Путин начал работу во Владивостоке с посещения филиала Национального центра "Россия" в Приморском крае.

Филиал разместился на базе Владивостокского океанариума, построенного в 1990 году. Это знаковое место для жителей и гостей города. Общая площадь объекта - 2 500 кв. м. Его визитной карточкой станет аквариум овальной формы с осетрами.

Экспозиция, которая будет посвящена богатой истории региона, его нынешним достижениям и перспективным планам развития, сможет одновременно принимать до 500 посетителей.

Дизайнеры реализовали выставку в морской стилистике, разделив ее на отраслевые зоны, посвященные карьере в Приморье, науке и образованию, спорту и культуре, туризму, комфортной среде и инновациям.

О Национальном центре "Россия"

Национальный центр "Россия" создан по распоряжению Путина. Основными целями центра являются демонстрация важнейших достижений страны, укрепление национальной идентичности, формирование у граждан чувства гордости за Россию, а также развитие профессиональных навыков детей и молодежи.

Открытие филиала Национального центра "Россия" в Приморском крае станет значимым вкладом в развитие культурной и образовательной инфраструктуры региона, будет способствовать укреплению межрегиональных связей и популяризации национальных ценностей. Благоустроенная территория вокруг филиала создаст комфортное и привлекательное дополнительное пространство для проведения различных общественных мероприятий для жителей и гостей Приморья.