Путин отправился на катере "Ураган" в дальневосточный филиал центра "Россия"

Президент России Владимир Путин отправился к дальневосточному филиалу Национального центра "Россия" на катере "Ураган". Соответствующее видео публикует Telegram-канал Кремля.

"Рабочая программа Президента во Владивостоке скоро начнется", - сообщается в публикации.

Глава государства 4-5 сентября примет участие в мероприятиях десятого Восточного экономического форума. Ожидается, что Владимир Путин даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры ДФО, а также встретится с руководством региона. У российского лидера запланированы также международные встречи на полях ВЭФ.