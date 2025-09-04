Захарова: Трамп вернулся в Белый дом, чтобы спасти Америку

Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, чтобы спасти Америку, заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видели [экс-президента США Барака] Обаму, который получил Нобелевскую премию ни за что. А лучше сказать, только за то, чтобы он не свалился в пике какого-нибудь мирового конфликта. Уж не знаю, то ли понимали, что он ничего не смыслит в мировых делах и вляпается во что-нибудь, то ли решили этого дракона задобрить априори. И здесь мы видим политика (Трампа - прим. ТАСС), который пришел спасать Америку. Это его основная задача. Он не пришел спасать Вселенную, он не пришел спасать мир, он пришел спасать Америку", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, "с Америкой действительно ситуация, мягко говоря, непростая".

"Посмотрите, один госдолг чего стоит, а уж про внутреннюю ситуацию и говорить не приходится, - продолжила она. - Я думала, что только в Филадельфии, в Детройте такие кадры. А вчера прислали из Лос-Анджелеса, я посмотрела, просто люди на улицах умирают. Это же не фигура речи, это так и есть".

Несмотря на то, что Трамп пришел спасать именно свою страну, выделяя ее в этом смысле для себя и ставя ее на первое место для себя в своей повестке, он делает немало для того, чтобы уделить внимание ситуации вокруг Украины, отметила дипломат.

"Прошу прощения, что так долго, но хотелось, с одной стороны, держаться в рамках дипломатии и своих функциональных обязанностей, но при этом добавить сюда какое-то свое личное отношение, потому что сегодня даже слова о мире становятся мужественным поступком после того, как за них карали санкциями, вычеркиванием, отменой, в том числе и попытками физического уничтожения многих", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Полный текст интервью будет опубликован позднее на ресурсах ТАСС.