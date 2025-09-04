Захарова заявила, что хочет взглянуть на бумажные карты, по которым сел борт фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила желание ознакомиться с бумажными картами, по которым в Болгарии садился самолет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за якобы вызванного действиями РФ сбоя системы GPS. Об этом Захарова заявила на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Дипломат назвала ситуацию с якобы вмешательством России в посадку самолета главы Еврокомиссии «ежедневным фейкометом» западной прессы, которая пугает европейцев российской угрозой. Захарова отметила, что это не только паранойя, но и циничный расчет, необходимый для отвлечения внимания собственного населения от постоянно ухудшающейся социально-экономической обстановки в ЕС.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что никаких реальных фактов российского вмешательства представлено не было. В связи с этим она выразила желание посмотреть на бумажные карты, по которым совершил посадку «кукурузник» фон дер Ляйен, и увидеть, каким цветом на них закрашена Болгария.

3 сентября глава правительства Болгарии Росен Желязков заявил, что власти страны не будут проводить расследование по факту отключения сигнала GPS у самолета, на котором летела фон дер Ляйен.

1 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с фон дер Ляйен накануне был вынужден приземлиться без системы GPS в болгарском аэропорту Пловдив.

В статье говорится, что якобы «предполагаемая российская интерференционная атака <...> вывела из строя навигационные системы GPS». Три неназванных источника заявили журналистам, что инцидент «расценивается как вмешательство России».

Ранее Трамп с иронией отозвался на сообщения о неполадках с самолетом фон дер Ляйен.