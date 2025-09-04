В МИД РФ назвали условие для нормализации отношений с Азербайджаном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что освобождение незаконно задержанных граждан РФ в Азербайджане стало бы важным шагом к нормализации двусторонних отношений. Данное заявление было сделано в ходе брифинга на полях Восточного экономического форума в ответ на вопрос РИА Новости.

"Подчеркиваем: освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном", - заявила Захарова.

Напомним, что 30 июня власти Азербайджана задержали семь сотрудников агентства Sputnik без предъявления обоснованных претензий.

