В МИД России назвали провокацией учения США и Южной Кореей

Lenta.ru

Совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS) 2025, которые пройдут с 18 по 28 августа на юге Корейского полуострова, являются провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга «на полях» Восточного экономического форума.

© Global Look Press
«Вопреки официальным заявлениям организаторов этих игрищ, их нельзя никак назвать оборонительными с учётом участия в них нескольких десятков тысяч военнослужащих, привлечения американских самолетов F-35, другой наступательной военной техники (...) Можно говорить только об очередной провокации», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать ни в каком формате идеи ввода иностранных военных на Украину, иностранная интервенция недопустима для Москвы.