МИД: Зеленский перепутал гарантии безопасности с коктейлем, говоря о "НАТО-лайт"

Владимир Зеленский перепутал гарантии безопасности с коктейлем, говоря о неком формате "НАТО-лайт" для Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Она напомнила, что 29 августа Зеленский на брифинге озвучил собственное видение будущих гарантий безопасности, обозначив при этом ряд приоритетных, по его мнению, элементов, передает ТАСС.

Например, он упомянул сохранение нынешней численности ВСУ при надежном обеспечении украинских войск финансами и оружием.

Однако Зеленский забыл сказать, что численность ВСУ он сам же и корректирует, бросая в пекло насильственно мобилизованных украинцев, которые к этому абсолютно не готовы, отметила Захарова.

Захарова заявила о проводимом Западом геноциде народа Украины

Второй элемент - защита Украины партнерами в формате, названном Зеленским "НАТО-лайт", заявила Захарова, выразив мнение, что он "с каким-то коктейлем перепутал".

В качестве третьего элемента украинский политик назвал сохранение санкций против РФ и использование украденных российских активов якобы для восстановления страны.

С учетом коррупции и укоренившегося на Украине воровства им никаких активов не хватит для того, чтобы восстановить страну, отметила представитель МИД РФ, напомнив, что там разворовывают даже гуманитарную помощь.