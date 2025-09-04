Посольство уточнит информацию по наличию пострадавших в Лиссабоне россиян

Российское посольство в Португалии выясняет, были ли граждане РФ среди погибших и пострадавших при сходе с рельсов фуникулера в центре Лиссабона. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе дипломатического ведомства.

«Мы в настоящее время активно работаем над этим, пытаемся выяснить, были ли там наши», — отметили в дипмиссии.

При этом точное число пассажиров на момент аварии пока неизвестно. Вместимость фуникулера — 43 человека.

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне выросло до 15 человек

Ранее телеканал СNN сообщил, что число погибших в результате крушения фуникулера «Глория» в Лиссабоне возросло до 15 человек, однако россиян среди них нет.

До этого публиковалась информация, что по меньшей мере три человека погибли в результате происшествия. Уточнялось, что еще около 20 человек пострадали.