Сальдо оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

Встреча президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске стала успехом российского лидера и началом движения к миру. К такому выводу на ВЭФ пришел губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Прежде всего я оцениваю эту встречу с точки зрения успеха нашего президента. Потому что для того, чтобы именно такой дипломатический шаг был сделан, понадобился не один год выдержки. Встреча была началом движения именно к миру», — отметил он.

Ранее в Кремле рассказали, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске договорились продолжать контакты по ситуации вокруг Украины. Также отмечалось, что российская и американская стороны во время переговоров в Анкоридже достигли понимания «по многим вопросам».

Трамп высоко оценил согласие Путина приехать на Аляску

В Британии же заявили, что саммит президентов России и США, который состоялся 15 августа на Аляске, стал доказательством того, что стратегия Запада по изоляции Москвы провалилась.